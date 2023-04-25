Представители посольства РФ в ЦАР раскритиковали издание Mondafrique за вброс о российских специалистах

Ранее сотрудники силовых структур африканской республики подвели итоги расследования убийства шахтеров из КНР. Выяснилось, что ответственность за атаку на рудник лежит на боевиках конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». Министр юстиции ЦАР выразил отдельную благодарность отечественным специалистам, которых западные СМИ связывают с ЧВК «Вагнер», за помощь в сборе улик и содействие следствию.