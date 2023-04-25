Представители посольства РФ в ЦАР раскритиковали издание Mondafrique за вброс о российских специалистах

Банги, 25 апреля. Сотрудники посольства РФ в ЦАР разоблачили очередной вброс ангажированных СМИ о деятельности российских инструкторов. Об этом сообщается в официальном канале дипломатического представительства.
Ранее на просторах электронного издания Mondafrique вышла статья о гибели китайских шахтеров, дискредитирующая отечественных специалистов. Дипломаты подчеркнули, что материал является ложью и не соответствует действительности, а единственная цель его авторов — посеять раздор между Москвой и Банги.
«Данная статья является эталонным примером дезинформации, направленной на создание у читателей ложного представления о российском присутствии на Африканском континенте. Авторы статьи не приводят ни одного конкретного факта и ссылаются лишь на неких "опрошенных свидетелей".
Авторы умолчали, что российские инструкторы оказали содействие в эвакуации тел погибших китайских шахтеров. Именно благодаря содействию россиян удалось спасти раненых. Кроме того, обращаем внимание, что публикация идет вразрез с данными следствия и заявлениями официальных лиц ЦАР», — отмечает посольство.
Ранее сотрудники силовых структур африканской республики подвели итоги расследования убийства шахтеров из КНР. Выяснилось, что ответственность за атаку на рудник лежит на боевиках конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». Министр юстиции ЦАР выразил отдельную благодарность отечественным специалистам, которых западные СМИ связывают с ЧВК «Вагнер», за помощь в сборе улик и содействие следствию.