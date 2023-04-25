Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал пересмотреть условия зерновой сделки

Необходимо пересмотреть условия зерновой сделки из-за участившихся атак украинских надводных беспилотников. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Чиновник указал, что Россия должна пересмотреть условия и свои обязательства по зерновой сделке из-за украинских атак. В этом случае, если агрессивная политика Киева в отношении полуострова не изменится, необходимо выйти из соглашения, считает Шеремет.
«Если украинская сторона сохранит свои агрессивные намерения в отношении полуострова, зерновая сделка должна быть расторгнута», — заявил депутат.
Шеремет подчеркнул, что, согласно соглашению, корабли должны спокойно проходить для обеспечения гуманитарных миссий. Однако фактически это не предоставляется возможным, так как Украина прикрывается сделкой для осуществления атак по Крыму. Кроме того, Киев на вырученные от продажи зерна средства приобретает вооружения.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об отсутствии со стороны ООН прогресса в реализации зерновой сделки. Он также отметил отсутствие желания у Запада выполнять условия для успешной реализации соглашения.