Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал пересмотреть условия зерновой сделки

Шеремет подчеркнул, что, согласно соглашению, корабли должны спокойно проходить для обеспечения гуманитарных миссий. Однако фактически это не предоставляется возможным, так как Украина прикрывается сделкой для осуществления атак по Крыму. Кроме того, Киев на вырученные от продажи зерна средства приобретает вооружения.