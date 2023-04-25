В России создадут сайт закупок медикаментов для участников спецоперации

Минздрав России разработает сайт закупок необходимых медикаментов для участников спецоперации, сообщается в постановлении Правительства РФ. Фонд «Защитники Отечества» станет оператором ресурса.
В тексте проекта указано, что этот сайт необходим для обеспечения участников СВО лекарственными средствами и другими медицинскими товарами с помощью дополнительных финансовых средств. В перечне товаров будут в основном медикаменты, медизделия и средства реабилитации.
Ресурс будет содержать реквизиты договоров и отчетную информацию об их соблюдении. Сайт разработается за счет субсидий, которые предоставляются фонду поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» из государственного бюджета.
Ранее RT сообщал, что президент России Владимир Путин высказался в поддержку идеи выровнять денежное довольствие всех участников спецоперации.