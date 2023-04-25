Экс-сотрудница Навального* Анастасия Васильева: Его мотивируют только власть, еда и секс

Блогера Алексея Навального✱* (включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности) по жизни мотивируют только три вещи – власть, еда и секс. Об этом сообщила знавшая его председатель профсоюза «Альянс врачей»✱✱* (призван Минюстом иноагентом) Анастасия Васильева.
В беседе с ведущим YouTube-канала «Эмпатия манучи» гостья объяснила, каким образом у них с Навальным складывались отношения. Она заверила журналиста в том, что они по-разному расценивали друг друга. Васильева подчеркнула, что «за закрытыми дверями» он ведет себя совсем иначе, чем на публику.
«Ты просто хочешь человека вылечить, ему помочь, а он тебя воспринимает совершенно по-другому, будто это мое личное желание», — заявила Васильева, указав на то, что инициатива исходила с его стороны.
Блогера она оценила, как «очень властного», «тоталитарного» и «не терпящего возражений». Говоря о личности Навального, она сделала акцент на трех, по ее мнению, главных мотивациях этого человека – власти, еде и сексе. При этом, как подчеркнула женщина, «за закрытыми дверями» он может оказаться грубым.
«Действительно, были такие случаи, когда он себя ведет одним способом, потом выходит и через две минуты совершенно другой человек», — поделилась наблюдениями Васильева.
Ранее о Навальном вышел фильм, получивший Оскар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал выбор киноакадемии за политизацию премии.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России
- ✱✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами