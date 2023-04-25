Экс-сотрудница Навального* Анастасия Васильева: Его мотивируют только власть, еда и секс

В беседе с ведущим YouTube-канала «Эмпатия манучи» гостья объяснила, каким образом у них с Навальным складывались отношения. Она заверила журналиста в том, что они по-разному расценивали друг друга. Васильева подчеркнула, что «за закрытыми дверями» он ведет себя совсем иначе, чем на публику.