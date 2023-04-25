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Экс-президент США Трамп: страна превратилась в «свалку» из-за миграционной политики действующей администрации

Политика
Экс-президент США Трамп: страна превратилась в «свалку» из-за миграционной политики действующей администрации

Соединенные Штаты превратились в «свалку» из-за миграционной политики, которой в настоящее время придерживается правительство. На это указал бывший президент страны Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что действующий глава государства Джо Байден может в скором времени официально объявить о своем намерении участвовать в выборах в 2024 году. После этого экс-хозяин Белого дома опубликовал заявление, в котором раскритиковал нынешние власти.

«Под моим руководством у нас была самая охраняемая граница в истории США <...>. При Байдене южная граница упразднена, и миллионы нелегальных мигрантов попадают в наше общество», — отметил Трамп.

Он добавил, что многие переселенцы — крайне опасные люди. В американских городах наблюдаются скопления жестоких преступников и наркоманов, из-за чего политик сравнил США со «свалкой».

До этого бывший президент анонсировал выход своей новой книги «Письма Трампу». Труд будет содержать комментарии экс-лидера о политической обстановке в государстве.
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