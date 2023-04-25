Три упавших квадрокоптера найдены в разных частях Подмосковья

Три упавших квадрокоптера с камерами были найдены в разных районах Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
Все дроны не имеют опознавательных знаков. Один из них обнаружен неподалеку от места падения украинского беспилотника самолетного типа со взрывчаткой, найденного в Белгородском округе.
По данным источника ФАН, правоохранители подозревают, что кто-то может специально запускать пустые дроны в Московской области для притупления внимания. Каждый из инцидентов тщательно проверяется.
Ранее сообщалось о попытке атаки дроном, начиненным 17 килограммами взрывчатки, в Подмосковье. Разбившимся БПЛА-камикадзе оказался украинским UJ-22 Airborn.