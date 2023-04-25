New York Times: Чиновники в США считают, что наступление ВСУ навряд ли обратит ситуацию в пользу Киева

Подобное развитие событий американский истеблишмент счел маловероятным. Причиной тому стал целый ряд проблем, с которыми сталкиваются украинские боевики. Речь идет и об интенсивных боях под Бахмутом (Артемовском), истощивших запасы боеприпасов у ВСУ и обернувшихся для Киева «большими потерям в ряде опытных подразделений», говорится в статье.