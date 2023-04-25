New York Times: Чиновники в США считают, что наступление ВСУ навряд ли обратит ситуацию в пользу Киева

Анонсируемое ВСУ наступление навряд ли приведет к существенному сдвигу в украинском конфликте в пользу Киева, сообщила газета New York Times со ссылкой на чиновников в США.
Подобное развитие событий американский истеблишмент счел маловероятным. Причиной тому стал целый ряд проблем, с которыми сталкиваются украинские боевики. Речь идет и об интенсивных боях под Бахмутом (Артемовском), истощивших запасы боеприпасов у ВСУ и обернувшихся для Киева «большими потерям в ряде опытных подразделений», говорится в статье.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и командующему сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому на фоне сообщений о требованиях главы киевского режима удерживать Бахмут (Артемовск) вплоть до 9 Мая.