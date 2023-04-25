Паровоз разогнался, быстро не остановить: политолог Дробницкий про идею американского СМИ сменить власть в Киеве

Раздражение консервативных кругов США политикой нынешнего президента США в отношении Украины нарастает, но пока это не станет причиной кардинального политического разворота, поделился своими соображениями с корреспондентом ФАН политолог, американист Дмитрий Дробницкий.
Обозреватель издания American Thinker Моника Шоуолтер предложила сменить власть на Украине в ответ на пожелание гражданам США избрать «разумного» кандидата в президенты, чтобы поддержка Украины не прекратилась. Его выразил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Шоуолтер назвала представителя киевского режима «неблагодарным получателем пособия», который указывает, что делать американскому избирателю.
«Сначала они оскорбляют Маска, теперь они оскорбляют американских избирателей. Кто эти вышибалы, и почему мы даем им деньги? Если они хотят помощи, возможно, пришло время для другого правительства на Украине», — предположила представительница прессы, напомнив, что и президент Джо Байден, и президент Барак Обама уже вмешивались в дела этой страны.
По мнению российского политолога Дмитрия Дробницкого, эта мысль не нова, но повторение от издания к изданию лишь говорит о политическом накале в самой Америке.
«Понятно, что в оппозиционной Республиканской партии, альтернативных кругах раздражение нынешней ситуацией растет, да и раздражение вообще политикой Байдена в отношении как украинского конфликта, так и в отношении вот этого нового, такого неожиданно и непонятно откуда взявшегося “главного союзника США” — администрации Зеленского. И он сам, и, в общем, вся эта администрация ходят по всему миру, требуют все больше и больше, обвиняют, если вовремя игрушку какую-то не принесли, сразу начинают всех винить. Это такой очень хороший политический повод нацелиться на Байдена и вообще объяснить ему, что он неправильно все делает», — объясняет политолог-американист.
По утверждению Дробницкого, совершенно ясно, что это не единственная такая публикация и, на самом деле, не самая жесткая.
«Конечно киевские власти будут продолжать хамить, и им за это ничего не будет. Они, наоборот, видят, что для них это успешный способ поведения: все с ними носятся, все им дают, что они просят, даже за коррупцию не особенно ругают — только какие-то формальные действия провели», — полагает политолог.
Особого инфоповода в этом нет, считает эксперт. Однако очевидно, что раздражение нынешней внешней политикой Соединенных Штатов среди консервативной оппозиции увеличивается и, скорее всего, будет нарастать и дальше.
«Другое дело, что пока развернуть вот эту внешнюю политику в том виде, в котором она существует, вряд ли у республиканцев получится: у них нет для этого никаких возможностей, они могут только “подсвечивать” скандалы, связанные с семейством Байденов, с тем, что делает госдепартамент Энтони Блинкена. Но пока это никаких серьезных последствий не имеет, хотя могут быть всякие “телодвижения”. Могут Блинкеном пожертвовать, могут включиться в игру другие силы либерального толка, которых тоже не устраивает происходящее, но в целом, чтобы это привело к быстрому изменению политики — такое пока вряд ли возможно. Этот паровоз разогнался, его остановить так просто не удастся», — заключил собеседник ФАН.
Ранее Дмитрий Дробницкий предупредил о крахе либерального миропорядка, когда Евразия становится враждебным континентом для США.