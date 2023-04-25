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NYT: Двенадцать бригад ВСУ готовится к контрнаступлению в мае

Армия
NYT: Двенадцать бригад ВСУ готовится к контрнаступлению в мае

Украина готовит двенадцать бригад для начала контрнаступления в мае. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на секретные документы Пентагона.

Утечка предоставляет график подготовки Киева. Ожидается, что бригады с численностью около четырех тысяч солдат в каждой будут подготовлены к концу текущего месяца.

NYT отмечает, что США и союзники по НАТО занимаются обучением и снабжением девяти из двенадцати бригад. Утверждается, что Киев мало делится деталями своего плана, однако ожидается, что операция развернется на Южном направлении.

Ранее стало известно, что украинские боевики вступили в перестрелку с грузинскими наемниками, информирует URA.RU. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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