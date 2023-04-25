Темпы глобального вымирания животных оказались выше ожидаемых в тысячи раз

Авторы исследования отметили, что при разработке программ по сохранению среды обитания не был учтен срок воздействия изменений на вымирание видов. В некоторых случаях положительный эффект может появиться лишь спустя 45 лет, сообщили ученые. По их словам, это привело к ускорению темпов вымирания, несмотря на все усилия человека.