Темпы глобального вымирания животных оказались выше ожидаемых в тысячи раз

Массовое вымирание животных видов на Земле превышает прогнозы на десятки лет, сообщается в работе ученых лондонского Музея естественной истории, опубликованной в Proceedings of the Royal Society.
Авторы исследования отметили, что при разработке программ по сохранению среды обитания не был учтен срок воздействия изменений на вымирание видов. В некоторых случаях положительный эффект может появиться лишь спустя 45 лет, сообщили ученые. По их словам, это привело к ускорению темпов вымирания, несмотря на все усилия человека.
«Глобальные темпы вымирания в настоящее время в десятки и тысячи раз выше, чем ожидалось, без вмешательства человека. Мы изменили до 70% всей земли, оставив после себя менее продуктивные места обитания», — говорится в публикации
По их словам, положения «пакта с природой», заключенного по итогам Конференции ООН по биоразнообразию в 2022 году, становятся неактуальными. Остановить глобальное вымирание к 2050 году, как было запланировано, не получится из-за большой временной задержки эффекта от введенных мер, добавили исследователи.
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