Почти три четверти россиян не хотят отказываться от наличных

В опросе приняло участие 1600 человек из разных слоев населения и регионов России. Также различался пол, возраст и зарплата респондентов. По итогу опроса выяснилось, что подавляющее большинство граждан не готовы перейти на безнал. Устраивает такой поворот событий только 14% населения — это на 7% меньше, чем было в 2014 году, но на два процента больше, чем в период ковида. Около 73% россиян хотели бы продолжать придерживаться наличного расчета.