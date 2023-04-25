Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Почти три четверти россиян не хотят отказываться от наличных

Общество
Почти три четверти россиян не хотят отказываться от наличных

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос среди жителей России. Цель — узнать, готовы ли жители страны полностью отказаться от наличных денег.

В опросе приняло участие 1600 человек из разных слоев населения и регионов России. Также различался пол, возраст и зарплата респондентов. По итогу опроса выяснилось, что подавляющее большинство граждан не готовы перейти на безнал. Устраивает такой поворот событий только 14% населения — это на 7% меньше, чем было в 2014 году, но на два процента больше, чем в период ковида. Около 73% россиян хотели бы продолжать придерживаться наличного расчета.

Почти три четверти россиян не хотят отказываться от наличных
«Нал — это независимость и неподотчетность», — выявляют свои плюсы респонденты.

Интересно, что, чем люди старше, тем меньше они готовы отказаться от купюр и монет. Опрос выявил 23% среди россиян моложе 34 лет и 11% среди респондентов старше 45 лет. Стоит отметить, что разрабатывается новый законопроект о внедрении цифрового рубля. Его могут принять уже в мае.

Ранее экономист Александр Разуваев рассказал о перспективах цифрового рубля. Он будет храниться на специальном электронном кошельке, который можно открыть на платформе ЦБ.
опрос россия цифровой рубль рубль деньги нал безнал
Военкоры ФАН