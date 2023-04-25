Почти три четверти россиян не хотят отказываться от наличных

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос среди жителей России. Цель — узнать, готовы ли жители страны полностью отказаться от наличных денег.
В опросе приняло участие 1600 человек из разных слоев населения и регионов России. Также различался пол, возраст и зарплата респондентов. По итогу опроса выяснилось, что подавляющее большинство граждан не готовы перейти на безнал. Устраивает такой поворот событий только 14% населения — это на 7% меньше, чем было в 2014 году, но на два процента больше, чем в период ковида. Около 73% россиян хотели бы продолжать придерживаться наличного расчета.
«Нал — это независимость и неподотчетность», — выявляют свои плюсы респонденты.
Интересно, что, чем люди старше, тем меньше они готовы отказаться от купюр и монет. Опрос выявил 23% среди россиян моложе 34 лет и 11% среди респондентов старше 45 лет. Стоит отметить, что разрабатывается новый законопроект о внедрении цифрового рубля. Его могут принять уже в мае.
Ранее экономист Александр Разуваев рассказал о перспективах цифрового рубля. Он будет храниться на специальном электронном кошельке, который можно открыть на платформе ЦБ.