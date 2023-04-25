Харрисон Форд признался, что фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы» станет для него последним в этой франшизе

Фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы», премьера которого состоится в июне 2023 года, станет последней работой американского актера Харрисона Форда в рамках франшизы об отважном археологе. Об этом он рассказал в интервью для издания Total Film.
В будущем компания Disney планирует снять сериал по мотивам данной киновселенной. Однако артист не намерен возвращаться к роли известного искателя приключений после завершения текущего проекта.
«Это последний фильм в серии, и это последний раз, когда я играю персонажа. Я предполагаю, что это будет последний раз, когда он появляется в фильмах», — отметил Форд.
Ранее голливудский актер Рассел Кроу признался, что хотел сбежать со съемочной площадки во время работы над картиной «Гладиатор». Артисту не понравился сценарий, но режиссеры уговорили звезду остаться.