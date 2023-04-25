Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Харрисон Форд признался, что фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы» станет для него последним в этой франшизе

Шоу-бизнес
Харрисон Форд признался, что фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы» станет для него последним в этой франшизе

Фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы», премьера которого состоится в июне 2023 года, станет последней работой американского актера Харрисона Форда в рамках франшизы об отважном археологе. Об этом он рассказал в интервью для издания Total Film.

В будущем компания Disney планирует снять сериал по мотивам данной киновселенной. Однако артист не намерен возвращаться к роли известного искателя приключений после завершения текущего проекта.

«Это последний фильм в серии, и это последний раз, когда я играю персонажа. Я предполагаю, что это будет последний раз, когда он появляется в фильмах», — отметил Форд.

Ранее голливудский актер Рассел Кроу признался, что хотел сбежать со съемочной площадки во время работы над картиной «Гладиатор». Артисту не понравился сценарий, но режиссеры уговорили звезду остаться.
Индиана Джонс и колесо судьбы харрисон форд кино США
Военкоры ФАН