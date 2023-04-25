Дональд Трамп предупредил США о риске сгинуть в ядерной войне

США находятся в самом опасном положении, в котором когда-либо были. При этом президент Соединенных Штатов Джо Байден совершенно не знает, что происходит, заявил бывший глава государства Дональд Трамп.
Политик предупредил, что мир балансирует на грани ядерной войны. По его словам, в подобной ситуации США рискуют прекратить свое существование, так как речь идет о невероятно сильном оружии.
«И это очень страшное время для нашей страны. И страшное, в первую очередь, из-за руководства», — подчеркнул Трамп в эфире Fox News.
Чиновников из службы нацбезопасности сильно тревожит потенциальный риск начала гражданской войны в США, ранее сообщило издание Politico.
Соединенные Штаты должны прекратить выделять значительные средства Украине, поскольку американские граждане сейчас испытывают экономические трудности, заявил член палаты представителей республиканец Пол Госар. Подробности приводит RT.