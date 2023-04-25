СМИ: Актер Данила Козловский не откажется от «юридической мести» общественнику Виталия Бородина

Актер Данила Козловский планирует подать иск в отношении главы ФПБК Виталия Бородина. Это не первая попытка артиста выступить против деятеля. Причиной стало то, что, благодаря в том числе и его обращениям, спектакли артиста отменяют и переносят.
Козловский уже пытался подать иск против Бородина, однако суд отказался рассматривать заявление, так как в нем содержались нарушения. Сам актер на заседание не приехал. После этого инцидента постановка «Коварство и любовь» с участием артиста была отложена на месяц. До этого случая переносили «Гамлета».
Как полагают авторы Telegram-канала SHOT, знаменитость не будет отказываться от идеи «отомстить» общественнику. По мнению звезды, активность деятеля и ряда других лиц привела к отмене и переносу спектаклей.
Сам Бородин заявлял, что Козловский не раз высказывался против СВО. Однако артист это отрицает. В своем Telegram-канале он опубликовал пост с комментарием по поводу обвинений в свою сторону.спе