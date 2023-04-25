СМИ: Актер Данила Козловский не откажется от «юридической мести» общественнику Виталия Бородина

Козловский уже пытался подать иск против Бородина, однако суд отказался рассматривать заявление, так как в нем содержались нарушения. Сам актер на заседание не приехал. После этого инцидента постановка «Коварство и любовь» с участием артиста была отложена на месяц. До этого случая переносили «Гамлета».