Президент Чехии Петр Павел: Китай не заинтересован в разрешении конфликта на Украине

Китаю выгодно затягивание конфликта на Украине, поэтому Пекину не стоит доверять в вопросе посредничества по урегулированию ситуации. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.
Глава государства уверен, что Китаю выгодно сохранение статуса-кво, так как это может подтолкнуть Россию к ряду уступок. Кроме того, Пекину выгодно, чтобы Запад продолжил ослабевать от поддержки Украины.
«Пекин каждый день извлекает уроки из конфликта и внимательно следит за тем, что делает Россия и как реагирует Запад», — заявил Павел.
Ранее издание Reuters сообщило, что Вьетнам ведет переговоры с Чехией в вопросе расширения военного сотрудничества. Речь идет о поставках самолетов, радаров и модернизации бронетехнике и стрелкового вооружения.