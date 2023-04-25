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Президент Чехии Петр Павел: Китай не заинтересован в разрешении конфликта на Украине

Политика
Президент Чехии Петр Павел: Китай не заинтересован в разрешении конфликта на Украине

Китаю выгодно затягивание конфликта на Украине, поэтому Пекину не стоит доверять в вопросе посредничества по урегулированию ситуации. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

Глава государства уверен, что Китаю выгодно сохранение статуса-кво, так как это может подтолкнуть Россию к ряду уступок. Кроме того, Пекину выгодно, чтобы Запад продолжил ослабевать от поддержки Украины.

«Пекин каждый день извлекает уроки из конфликта и внимательно следит за тем, что делает Россия и как реагирует Запад», — заявил Павел.

Ранее издание Reuters сообщило, что Вьетнам ведет переговоры с Чехией в вопросе расширения военного сотрудничества. Речь идет о поставках самолетов, радаров и модернизации бронетехнике и стрелкового вооружения.
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