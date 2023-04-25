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Минфин выступил с предложением обложить блогеров налогами по ставке 30%

Экономика
Минфин выступил с предложением обложить блогеров налогами по ставке 30%

Министерство финансов предложило обязать блогеров платить налог по ставке 30% с доходов, полученных по работе на российских доменах, информирует «Ведомости».

Вчера правительство в Государственную думу внесло поправки в Налоговый кодекс (НК), которые разработаны Минфином. По ним рекомендуется проверить получаемый россиянами доход за границей. Коррективы внесут в статью 208 НК («Доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за ее пределами»).

По нововведенным поправкам, если россияне за границей выполняют работу и получают заработок через домены из России, то их деятельность будет облагаться подоходным налогом (30% от доходов). Однако данная мера будет принята при соблюдении одного из трех условий: если физическое лицо было налоговым резидентом РФ, если доходы начислены на счет российского банка, если выплату начислила российская организация.

Ранее депутат Светлана Бессараб заявила, что новый законопроект о росте НДФЛ затронет и россиян, проживающих в дружественных странах.
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