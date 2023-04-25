Минфин выступил с предложением обложить блогеров налогами по ставке 30%

По нововведенным поправкам, если россияне за границей выполняют работу и получают заработок через домены из России, то их деятельность будет облагаться подоходным налогом (30% от доходов). Однако данная мера будет принята при соблюдении одного из трех условий: если физическое лицо было налоговым резидентом РФ, если доходы начислены на счет российского банка, если выплату начислила российская организация.