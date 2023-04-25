Представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала ответ на невыдачу виз журналистам пула Сергея Лаврова

Россия не оставит без ответа невыдачу виз США журналистам пула главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live».
Дипломат отметила, что после еще одного заседания Совета безопасности ООН пройдет пресс-конференция Лаврова. Она выразила мнение, что тема невыдачи виз еще получит дополнительное освещение.
«Безусловно, без ответа это не останется. В отношении кого этот ответ будет, вы тоже прекрасно понимаете», — заявила Захарова.
Представитель МИД усомнилась, что Белый дом размышляет об этом. По ее словам, власти США давно перестали думать о своих гражданах.
Лавров 24 и 25 апреля принимает участие в заседаниях Совета Безопасности ООН, где Россия председательствует в апреле. Представители российских СМИ так и не получили визы. Стоит отметить, что американская сторона никак не объяснила такое решение.
Ранее постпред Белоруссии при организации Валентин Рыбаков заявил, что США не смогли устроить «холодный душ» российской делегации. Об этом информирует URA.RU.