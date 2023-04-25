Новосибирская сапбордистка спасла тонувшего в Оби ребенка

При этом она сама плыла в ледяной воде, так как на сапборде лежал спасенный ребенок. Причалив к берегу, девушка выяснила, что родители едва не утонувшего мальчика беспечно жарят шашлыки и употребляют алкогольные напитки. К счастью ребенок сильно не пострадал, хотя и замерз.