Новосибирская сапбордистка спасла тонувшего в Оби ребенка

Жительнице Новосибирска, решившей открыть сезон катания на сапборде, пришлось выступить в роли спасательницы.
Уже во время катания сапборде по глади Оби девушка заметила, что около Бугринского моста отчаянно барахтается малолетний ребенок. Сапбордистка сразу направилась к нему, затащила 5-6-летнего мальчика на сапборд и поплыла к берегу, сообщает sibkray.ru.
При этом она сама плыла в ледяной воде, так как на сапборде лежал спасенный ребенок. Причалив к берегу, девушка выяснила, что родители едва не утонувшего мальчика беспечно жарят шашлыки и употребляют алкогольные напитки. К счастью ребенок сильно не пострадал, хотя и замерз.