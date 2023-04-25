Десятки человек пришлось эвакуировать из общежития в Саранске из-за пожара

Сотрудники ГУ МЧС России по Мордовии потушили возгорание в одной из комнат общежития в Саранске.
По данным ведомства, ЧП произошло на Транспортной улице. Получив сигнал о клубах дыма из окна одной из комнат местного общежития, бригада пожарных сразу выдвинулась к месту инцидента. В ходе ликвидации возгорания пришлось эвакуировать из здания 29 человек, сообщают «Известия Мордовии».
Уточняется, что пожар удалось ликвидировать очень быстро, так как в комнате успели загореться лишь постельные принадлежности на площади около двух квадратных метров. Своевременное вмешательство спасателей исключило распространение огня на остальные помещения. Пострадавших нет.