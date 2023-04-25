Россия может отказаться от неразмещения ракет средней и меньшей дальности из-за действий США

Действия Вашингтона могут заставить Россию рассмотреть отказ от выполнения моратория на размещения ракет средней и меньшей дальности в некоторых регионах, заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
По его словам, военные программы США в Европе и Тихоокеанском регионе дестабилизируют обстановку и могут вынудить Москву на ответные шаги. С точки зрения России имеют значение такие характеристики размещаемого Пентагоном вооружения, как дальнобойность и скоростные характеристики, отметил дипломат.
«От конкретных параметров их дальнобойности будет принципиальным образом зависеть готовность России продолжать придерживаться одностороннего моратория на размещение в тех или иных регионах наземных ракет средней и меньшей дальности», — передает ТАСС слова Ермакова.
Ранее, как сообщал канал RT, в МИД России заявили о готовности пойти на ассиметричные меры, если западные страны решат пойти на эскалацию в вопросе размещения ядерного оружия в Европе.