Россия может отказаться от неразмещения ракет средней и меньшей дальности из-за действий США

По его словам, военные программы США в Европе и Тихоокеанском регионе дестабилизируют обстановку и могут вынудить Москву на ответные шаги. С точки зрения России имеют значение такие характеристики размещаемого Пентагоном вооружения, как дальнобойность и скоростные характеристики, отметил дипломат.