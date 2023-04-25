Амурские пожарные спасли от огня почтовое отделение

Сигнал о возгорании в местном почтовом отделении поступил дежурным ближе к ночи. Бригада пожарных была на месте ЧП уже через пару минут. Локализовать очаг возгорания удалось еще через девять минут. Полностью ликвидировать пожар было уже делом техники, сообщает AmurInfo.