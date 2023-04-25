Амурские пожарные спасли от огня почтовое отделение

Сотрудники Амурского центра ГЗ и ПБ проявили оперативность и профессионализм при тушении пожара в селе Ивановка.
Сигнал о возгорании в местном почтовом отделении поступил дежурным ближе к ночи. Бригада пожарных была на месте ЧП уже через пару минут. Локализовать очаг возгорания удалось еще через девять минут. Полностью ликвидировать пожар было уже делом техники, сообщает AmurInfo.
Благодаря таким оперативным и решительным действиям спасателей здание почты пострадало незначительно. Огонь повредил лишь подсобное помещение на площади 20 квадратных метров. Причины возгорания выясняют представители компетентных органов.