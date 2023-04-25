Правоохранители в Московской области пресекли деятельность швейного цеха с нелегалами

Сотрудники полиции УМВД России по Орехово-Зуевскому горокругу в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявили на территории промзоны около деревни Ожерелки подпольный швейный цех, в котором незаконно работали и жили иностранцы.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», стражи закона проверили 24 приезжих из стран Юго-Восточной Азии, трудившихся на производстве. Оказалось, что 14 человек пребывали на территории Российской Федерации нелегально и работали незаконным образом. Нарушителей привлекли к административной ответственности по статье 18.8 и статье 18.10 КоАП РФ, а также наложили на них штраф в размере 5000 рублей с дальнейшей депортацией.
Кроме того, коммерческую организацию, устроившую подпольный швейный бизнес, теперь накажут за противозаконное привлечение к труду иностранцев по части 4 статьи 18.15 КоАП РФ.