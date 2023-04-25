Глава комитета УЕФА по мини-футболу Алаев не примет участие в заседании 25 апреля из-за проблем с визой

Комитет УЕФА по футзалу и пляжному футболу проведет очередное заседание во вторник, 25 апреля. Однако из-за отсутствия визы в совещании не сможет принять участие глава подразделения Александр Алаев.
По имеющейся информации, на мероприятии разрешено только личное присутствие — присоединиться в онлайн-формате никак нельзя. Само обсуждение будет посвящено организации юношеского и женского чемпионатов Европы, а также проведению турниров по мини-футболу.
«Я не смогу присутствовать в связи с тем, что возникли сложности с визой, затянулось оформление», — передало слова Алаева издание ТАСС.
Накануне московский клуб «Спартак» обыграл команду «Краснодар» со счетом 4:3 в матче 24-го тура Российской премьер-лиги. При этом в первом тайме защитник «красно-белых» Георгий Джикия оказал первую помощь игроку «быков» Кади Боржесу, потерявшему сознание после жесткого столкновения на поле.