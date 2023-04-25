Газета Washington Post констатировала ослабление влияния США в Африке

По данным издания, официальные лица США воспринимают растущее глобальное присутствие ЧВК «Вагнер» в качестве потенциальной уязвимости. К тому же, на Африканском континенте распространено мнение, что Вашингтон пытается оказывать давление в целях «демократизации» и сосредоточен на устаревшей стратегии. При этом российская сторона предлагает больше возможностей выбора региональным лидерам, пишет Washington Post.