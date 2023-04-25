Газета Washington Post констатировала ослабление влияния США в Африке

Быстрое расширение влияния России в Африке стало источником растущей тревоги для Соединенных Штатов, сообщила газета Washington Post со ссылкой на «слитые» в открытый доступ секретные документы американской разведки.
По данным издания, официальные лица США воспринимают растущее глобальное присутствие ЧВК «Вагнер» в качестве потенциальной уязвимости. К тому же, на Африканском континенте распространено мнение, что Вашингтон пытается оказывать давление в целях «демократизации» и сосредоточен на устаревшей стратегии. При этом российская сторона предлагает больше возможностей выбора региональным лидерам, пишет Washington Post.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее написал письмо госсекретарю США Энтони Блинкену и предложил ему стать спонсором нового проекта, связанного с деятельностью «оркестра» в Африке. Он напомнил американскому чиновнику, что «музыканты» достигли значительных результатов в сфере обеспечения безопасности ряда государств региона.