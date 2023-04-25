В Иркутске рассмотрят дело об убийстве инкассатора двенадцатилетней давности

В Иркутске завершилось расследование уголовного дела об убийстве инкассатора. В настоящий момент оно передано в суд. Об этом сообщило Следственное управление Следственного Комитета Российской Федерации по Иркутской области.
Напомним, в 2011 году двое мужчин совершили разбойное нападение на офис ООО «ТСПК». Один из налетчиков ранил 48-летнего инкассатора, который позже скончался в больнице.
В тот день похитители украли сумку с двумя миллионами рублей и скрылись на автомобиле. Позже его нашли сожженным в лесу. По горячим следам преступление не раскрыли, а уголовное дело приостановили.
В июне прошлого года следователи СК и полицейские установили личности двух подозреваемых, после чего уголовное дело возобновили.
Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что СК РФ раскрыл совершенное в 2019 году убийство женщины в Москве.