Стоматолог Елена Захарова объяснила, почему некоторым людям стоит перейти на электрическую зубную щетку

Россиянам стоит выбирать тип зубной щетки, исходя из своих особенностей. Стоматолог-гигиенист Елена Захарова объяснила, кому стоит обратить внимание на электрический прибор.
В беседе с журналистами издания «Газета.Ru» она обратила внимание на частые ошибки пациентов. Некоторые из них не могут качественно очистить зубы от налета. Именно таким людям подойдут электрощетки.
Однако существуют не только такие средства чистки ротовой полости. Эксперт призывает обратиться с этим вопросом к стоматологу. Специалист подберет нужный вариант, опираясь на главные проблемы человека. В первую очередь речь идет о тех, у кого есть воспаление, гиперчувствительность зубов и большие скопления налета.
Эти и другие сложности могут указывать на заболевания, которые на данный момент не проявились у пациента. Ранее стоматолог Мурат Насыров предупредил о главных недугах, которые могут появиться от проблем с зубами.