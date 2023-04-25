Стоматолог Елена Захарова объяснила, почему некоторым людям стоит перейти на электрическую зубную щетку

Однако существуют не только такие средства чистки ротовой полости. Эксперт призывает обратиться с этим вопросом к стоматологу. Специалист подберет нужный вариант, опираясь на главные проблемы человека. В первую очередь речь идет о тех, у кого есть воспаление, гиперчувствительность зубов и большие скопления налета.