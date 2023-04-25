Чем обернется провал контрнаступления ВСУ для руководства США, расскажут в «Патриоте»

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовят целые батальоны украинских солдат за пределами страны по так называемому комбинированному вооруженному маневру. Кроме этого, он подтвердил, что контрнаступление ВСУ начнется в «ближайшие недели и месяцы». Между тем, американский информационный ресурс Politico сообщил, что в Белом доме опасаются последствий, если контрнаступление окажется провальным.
Конрнаступление ВСУ анонсировалось руководством Украины последние полгода. Почему сроки постоянно сдвигаются? Где и когда может начаться контрнаступление? О каком комбинированном маневре говорит Джон Кирби? Как повлияет провал контрнаступления ВСУ на политическую ситуацию в США? Что будет с Украиной после неудачного контрнаступления?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят:
— политолог-американист Рафаэль Ордуханян;
— член-корреспондент Академии военных наук РФ (РАВН) Владимир Козин.
Эфир состоится 25 апреля, во вторник, в 14:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.
Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru
Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038
Для звонков: +79006216038.