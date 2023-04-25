Чем обернется провал контрнаступления ВСУ для руководства США, расскажут в «Патриоте»

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовят целые батальоны украинских солдат за пределами страны по так называемому комбинированному вооруженному маневру. Кроме этого, он подтвердил, что контрнаступление ВСУ начнется в «ближайшие недели и месяцы». Между тем, американский информационный ресурс Politico сообщил, что в Белом доме опасаются последствий, если контрнаступление окажется провальным.