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Причины детских суицидов и способы их предотвращения обсудят в «Патриоте»

Пресс-центр
Причины детских суицидов и способы их предотвращения обсудят в «Патриоте»

Современный подросток значительную часть времени погружен в информационное пространство интернета, и поэтому контент, который ребенок получает в Сети, оказывает на него существенное влияние. Этим пользуются разного рода преступники, психопаты, которые с помощью деструктивного контента стараются получить власть над детьми в своих целях. Согласно данным статистики, озвученной уполномоченным по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой в июле 2022 года, попыток суицида среди детей за последние три года стало на 13% больше, а число повторных попыток увеличилось почти вдвое.

Как сейчас в интернете вовлекают детей в суицидальные «игры»? В большом проценте новостей, связанных с темой детских суицидов упоминается тема аниме. Насколько увлечение ребенком аниме может быть опасно, есть ли какая-то связь? Какие субкультуры или движения чаще всего соседствуют с этой темой? Каким образом решается вопрос реабилитации детей? Достаточно ли действующего законодательства, чтобы защитить детей от деструктивного контента в соцсетях?

На эти и другие вопросы в рамках программы «Семейные ценности» в студии медиацентра «Патриот» ответят:

— директор Автономной некоммерческой организации социально-правовой поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы ЗА перемены» Надежда Жилина;

— пианист, музыкант, волонтер АНО «Родители за чистый интернет» и объединения «Родители погибших в суицидальных играх детей» Варвара Мягкова (Москва);

— руководитель сообщества «На распутье.ру», автор книги «Дети интернета, что они смотрят, и кто ими управляет» Андрей Афанасьев.

Эфир состоится 25 апреля, во вторник, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038.
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