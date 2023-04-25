Причины детских суицидов и способы их предотвращения обсудят в «Патриоте»

Современный подросток значительную часть времени погружен в информационное пространство интернета, и поэтому контент, который ребенок получает в Сети, оказывает на него существенное влияние. Этим пользуются разного рода преступники, психопаты, которые с помощью деструктивного контента стараются получить власть над детьми в своих целях. Согласно данным статистики, озвученной уполномоченным по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой в июле 2022 года, попыток суицида среди детей за последние три года стало на 13% больше, а число повторных попыток увеличилось почти вдвое.
Как сейчас в интернете вовлекают детей в суицидальные «игры»? В большом проценте новостей, связанных с темой детских суицидов упоминается тема аниме. Насколько увлечение ребенком аниме может быть опасно, есть ли какая-то связь? Какие субкультуры или движения чаще всего соседствуют с этой темой? Каким образом решается вопрос реабилитации детей? Достаточно ли действующего законодательства, чтобы защитить детей от деструктивного контента в соцсетях?
На эти и другие вопросы в рамках программы «Семейные ценности» в студии медиацентра «Патриот» ответят:
— директор Автономной некоммерческой организации социально-правовой поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы ЗА перемены» Надежда Жилина;
— пианист, музыкант, волонтер АНО «Родители за чистый интернет» и объединения «Родители погибших в суицидальных играх детей» Варвара Мягкова (Москва);
— руководитель сообщества «На распутье.ру», автор книги «Дети интернета, что они смотрят, и кто ими управляет» Андрей Афанасьев.
Эфир состоится 25 апреля, во вторник, в 11:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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