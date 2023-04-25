Причины детских суицидов и способы их предотвращения обсудят в «Патриоте»

Современный подросток значительную часть времени погружен в информационное пространство интернета, и поэтому контент, который ребенок получает в Сети, оказывает на него существенное влияние. Этим пользуются разного рода преступники, психопаты, которые с помощью деструктивного контента стараются получить власть над детьми в своих целях. Согласно данным статистики, озвученной уполномоченным по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой в июле 2022 года, попыток суицида среди детей за последние три года стало на 13% больше, а число повторных попыток увеличилось почти вдвое.