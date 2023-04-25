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Китай планирует запустить разведывательный зонд к обратной стороне Луны в 2024 году

Общество
Китай планирует запустить разведывательный зонд к обратной стороне Луны в 2024 году

Пекин намерен отправить разведывательный зонд к обратной стороне Луны уже в следующем году. Об этом говорится в заявлении главного конструктора программы Китая по изучению глубокого космоса У Яньхуа.

Как отметил специалист, вместе с аппаратом «Чанъэ-6» к естественному спутнику земли направится ретранслятор Magpie Bridge 2. При этом в 2026 и 2028 годах буден дан старт еще двум зондам, получившим название «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8» соответственно.

В то же время эксперт отметил, что «седьмая модель» получит особенную миссию. Основной задачей данного аппарата станет подготовка к созданию научно-исследовательской базы КНР на Луне.

Ранее стало известно о планах Москвы приступить к разработке сверхтяжелой ракеты-носителя в 2024 году. Об этом рассказал глава Роскосмоса Юрий Борисов.
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