Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять взаимовыгодное сотрудничество

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе церемонии принятия верительных грамот у послов иностранных государств сообщил, что Китай готов к расширению сотрудничества и углублению дружбы с другими государствами на принципах равноправия и выгоды с обеих сторон. Об этом пишет китайская газета Renmin Ribao.