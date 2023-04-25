Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять взаимовыгодное сотрудничество

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе церемонии принятия верительных грамот у послов иностранных государств сообщил, что Китай готов к расширению сотрудничества и углублению дружбы с другими государствами на принципах равноправия и выгоды с обеих сторон. Об этом пишет китайская газета Renmin Ribao.
«Китай готов углублять дружбу и расширять взаимовыгодное сотрудничество с народами других государств на основе равенства и взаимной выгоды, а также работать над продвижением двусторонних отношений», — прокомментировал Си Цзиньпин.
Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь указал на неэффективность исполнения Устава организации.