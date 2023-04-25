В Екатеринбурге задержали мужчину, который унизил ребенка в шапке с буквой Z

Сотрудники екатеринбургской полиции задержали мужчину, который оскорбил ребенка в шапке с символикой Z. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Информационно-аналитический портал Justmedia опубликовал видео, где слышно, как екатеринбуржец, используя ненормативную лексику, угрожал мальчику, у которого на шапке была изображена буква Z.
«Гражданина, оскорбившего ребенка из-за буквы Z на головном уборе, вычислили сотрудники уголовного розыска ОП №4 и коллеги из УМВД по Екатеринбургу. К операции по его задержанию сыщики привлекли бойцов ОМОН», — рассказал Валерий Горелых.
Задержанный на учете в психдиспансере не состоит. Судим не был. Ранее ребенка не знал. Мужчина раскаялся и извинился перед мальчиком и его родителями.
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