Артист Прохор Шаляпин сообщил о наличии камер в туалете на проекте «Фабрика звезд»

Певец Прохор Шаляпин заявил о том, что на проекте «Фабрика звезд» камеры ставили даже в туалете. Шоумен подчеркнул, что быстро привык к этому.
В беседе с журналистами «Пятого канала» он сообщил о подробностях жизни на шоу, в том числе и о большом количестве съемок во всех частях павильона. Как заявил Шаляпин, он достаточно быстро привык к такой системе и перестал стесняться. По мнению певца, он «создан для камеры», а вся его жизнь – это прямой эфир.
«Но я как говорил – что там кто не видел? Что естественно, то не безобразно», — отметил бывший участник проекта.
Ранее исполнитель заявлял о том, что купил земельный участок в Подмосковье. Причиной такого приобретения стало желание артиста обеспечить себе тишину и покой. По заявлению самого Шаляпина, дом ему нужен был срочно. Обновку он назвал «сарайчиком», в котором можно остановиться на ночь.