Артист Прохор Шаляпин сообщил о наличии камер в туалете на проекте «Фабрика звезд»

В беседе с журналистами «Пятого канала» он сообщил о подробностях жизни на шоу, в том числе и о большом количестве съемок во всех частях павильона. Как заявил Шаляпин, он достаточно быстро привык к такой системе и перестал стесняться. По мнению певца, он «создан для камеры», а вся его жизнь – это прямой эфир.