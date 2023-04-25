Великобритания отправила запрос на заседание СБ ООН по Судану на 25 апреля

Постпред Британии при ООН Барбара Вудворд заявила, что Лондон отправил запрос на заседание СБ ООН по Судану на вторник, 25 апреля. Об этом пишут «Известия».
«Я бы хотела также выразить вслед за генсеком ООН обеспокоенность в связи с ситуацией в Судане и повторить призыв к немедленному прекращению насилия. Мы запросили заседание Совбеза для обсуждения данной ситуации на завтра», — добавила Вудворд.
Ранее сообщалось, что Оттава эвакуировала своих дипломатов из Судана и рассматривает варианты вывоза оставшихся канадцев.