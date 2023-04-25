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Выставка «Золото сарматских вождей» впервые прошла в Пушкинском музее в Москве

Общество
Выставка «Золото сарматских вождей» впервые прошла в Пушкинском музее в Москве

В Пушкинском музее Москвы впервые организовали выставку «Золото сарматских вождей», где были выставлены памятники Филипповских курганов из фонда Уфимского федерального исследовательского центра РАН и Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея, сообщает РИА Новости.

Выставленные экземпляры были найдены во время раскопок, прошедших в 1986–1990, 2004–2009 и 2013–2014 годах. Были выставлены доспехи, мечи, ювелирные украшения и ритуальные предметы.

Среди экспонатов есть и прямое доказательство обычая татуирования у степных кочевников — комплексы специальных пигментов и инструментов. Предполагается, что нанесение на кожу татуировок связано с магическими ритуалами.

Ранее сообщалось, что в Новой Третьяковке открылась выставка работ главного архитектора Москвы Сергей Кузнецова.
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