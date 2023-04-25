Депутат ГД Султан Хамзаев предложил ввести пожизненный запрет на использование самокатов за пьяное вождение

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил пожизненно запретить пользование электронных самокатов для лиц, имеющих административное наказание за пьяное вождение самоката.
В последние годы системы кикшеринга стали массово доступными для граждан в крупных городах России. За последнее время произошло несколько резонансных ЧП в Москве и Санкт-Петербурге, когда в результате езды в нетрезвом состоянии тяжелые травмы получили сами водители электросамокатов, а также третьи лица.
Ранее сообщалось, что СК России проверит версию гибели актера Волкова, которого мог сбить нетрезвый водитель электросамоката.