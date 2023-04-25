Депутат ГД Султан Хамзаев предложил ввести пожизненный запрет на использование самокатов за пьяное вождение

В последние годы системы кикшеринга стали массово доступными для граждан в крупных городах России. За последнее время произошло несколько резонансных ЧП в Москве и Санкт-Петербурге, когда в результате езды в нетрезвом состоянии тяжелые травмы получили сами водители электросамокатов, а также третьи лица.