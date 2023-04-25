Проведенный опрос показал, что более трети россиян считают использование искусственного интеллекта в СМИ необходимым процессом

Более трети российских граждан полагают, что использование ИИ в журналистике — закономерный процесс, 21% опрошенных считают нейросети будущим журналистики. И еще 22% предлагают вовсе запретить использовать искусственный интеллект с СМИ. Об этом говорится в исследовании Rambler&Co.
Среди задач, которые могли бы выполнять нейросети, четверть россиян называет составление заголовков, а 23% доверили бы искусственному интеллекту объяснительные пособия и карточки с инструкциями, 16% — спортивные новости.
Россияне поделились своими опасениями по поводу быстрого развития нейросетей в медиа. 36% участников опроса переживают, что их будет легко взломать, а 27% считают, что внедрение «цифровых помощников» приведет к потере журналистских навыков. 21% уверены, что с нейросетями все тексты станут однотипными и неинтересными. 16% респондентов полагают, что применение языковых моделей может снизить уровень грамотности авторов.
Ранее сообщалось, что по данным опроса ВЦИОМ россияне стали больше читать за последние десять лет.