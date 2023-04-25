Проведенный опрос показал, что более трети россиян считают использование искусственного интеллекта в СМИ необходимым процессом

Россияне поделились своими опасениями по поводу быстрого развития нейросетей в медиа. 36% участников опроса переживают, что их будет легко взломать, а 27% считают, что внедрение «цифровых помощников» приведет к потере журналистских навыков. 21% уверены, что с нейросетями все тексты станут однотипными и неинтересными. 16% респондентов полагают, что применение языковых моделей может снизить уровень грамотности авторов.