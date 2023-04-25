Администрация президента США Джо Байдена сомневается в успехе контрнаступления Украины

Американская газета Politico сообщает, что администрация главы Белого дома Джо Байдена кулуарно готовится к вероятному провалу контрнаступления украинских военных.
«Если Украина не сможет значительно выиграть на поле боя, неизбежно встанет вопрос о том, не пора ли путем переговоров прекратить боевые действия», — прокомментировал президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.
Издание отметило, что опасения американских политиков стали известны после распространения секретных документов. Администрация США официально заявляет, что государство предприняло максимум для победы украинской стороны.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предупредили Украину о риске лишиться поддержки Запада при провале контрнаступления.