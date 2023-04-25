Врач Дмитрий Фомин объяснил, что искусственный интеллект не сравнится с врачом

В медицине подобные системы, как искусственный интеллект, пока играют лишь вспомогательную роль. Необходимо время, чтобы подобные технологии смогли помогать и лечить пациентов, считает Дмитрий. Внедрение в медицинские учреждения искусственного интеллекта очень дорого.