Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Врач Дмитрий Фомин объяснил, что искусственный интеллект не сравнится с врачом

Общество
Врач Дмитрий Фомин объяснил, что искусственный интеллект не сравнится с врачом

О том, может ли искусственный интеллект в перспективе заменить врача в оказании медицинской помощи, подробно рассказал в интервью радио Sputnik основатель сети клиник, врач Дмитрий Фомин.

В медицине подобные системы, как искусственный интеллект, пока играют лишь вспомогательную роль. Необходимо время, чтобы подобные технологии смогли помогать и лечить пациентов, считает Дмитрий. Внедрение в медицинские учреждения искусственного интеллекта очень дорого.

Ранее стало известно, что эксперты по кибербезопасности оценили риски развития искусственного интеллекта.
искусственный интеллект медицина дмитрий фомин
Военкоры ФАН