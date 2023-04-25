Исследователи выяснили какие регионы готовы затрачивать наибольшие суммы на организацию свадеб

Статистика свидетельствует, что каждый десятый житель России готов потратить на торжество более полумиллиона, каждый пятый считает уместным выделить на свадебные мероприятия от 300 до 500 тысяч рублей. Наибольшее количество россиян — 30% готовы выделить на празднование от 100 до 300 тысяч рублей. Четверть не планирует затрачивать более 100 тысяч рублей.