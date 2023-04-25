Исследователи выяснили какие регионы готовы затрачивать наибольшие суммы на организацию свадеб

Исследования онлайн-платформы «Авито Услуги» показало, какие деньги готовы тратить россияне на организацию свадеб. Более 500 тысяч готовы платить 17% жителей Москвы и 21% населения Северного Кавказа, передают РИА Новости.
Статистика свидетельствует, что каждый десятый житель России готов потратить на торжество более полумиллиона, каждый пятый считает уместным выделить на свадебные мероприятия от 300 до 500 тысяч рублей. Наибольшее количество россиян — 30% готовы выделить на празднование от 100 до 300 тысяч рублей. Четверть не планирует затрачивать более 100 тысяч рублей.
Наибольшую сумму из «свадебного бюджета» россияне готовы затрачивать на еду и напитки для гостей, платье и образ невесты и услуги ведущего. 60% жителей России считают, что наиболее подходящее время года для свадьбы — лето.
Ранее сообщалось, что ювелирная компания Sokolov и маркетплейс YouDo рассчитали среднюю стоимость свадебного торжества в разных городах России.