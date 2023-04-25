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Следственный комитет России расследует крушение вертолета в Волгоградской области

Происшествия
Следственный комитет России расследует крушение вертолета в Волгоградской области

Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ устанавливают обстоятельства падения вертолета в Волгоградской области, сообщает пресс-служба СК.

Утром во вторник появилось сообщение о крушении вертолета марки «Ансат» вблизи поселка Ерзовка Городищевского района. При осмотре обнаружено тело пилота 1967 года рождения.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следователи осматривают место крушения вертолета.

Ранее сообщалось, что вертолет рухнул в пяти километрах к северу от площадки «Аэросоюз Волгоград».
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