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В МИД России заявили о готовности защищаться всеми средствами при агрессии

Политика
В МИД России заявили о готовности защищаться всеми средствами при агрессии

Директор Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Россия всеми средствами будет защищаться в случае неминуемой агрессии. Об этом пишут «Известия».

Ермаков добавил, что прежде всего Россия будет пытаться урегулировать конфликты мирными способами: посредством переговоров и дипломатии.

«Однако если невоенные средства исчерпаны и агрессия против нас неминуема, то мы оставляем за собой право обеспечивать национальную безопасность всеми имеющимися средствами», — пояснил Ермаков.

Ранее дипломат Владимир Ермаков рассказал о реакции США на отставание от России в создании гиперзвукового вооружения.
Владимир Ермаков россия защита
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