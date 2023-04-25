В МИД России заявили о готовности защищаться всеми средствами при агрессии

Директор Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Россия всеми средствами будет защищаться в случае неминуемой агрессии. Об этом пишут «Известия».
Ермаков добавил, что прежде всего Россия будет пытаться урегулировать конфликты мирными способами: посредством переговоров и дипломатии.
«Однако если невоенные средства исчерпаны и агрессия против нас неминуема, то мы оставляем за собой право обеспечивать национальную безопасность всеми имеющимися средствами», — пояснил Ермаков.
Ранее дипломат Владимир Ермаков рассказал о реакции США на отставание от России в создании гиперзвукового вооружения.