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В России собираются производить материалы для регенеративной медицины и косметологии

Технологии
В России собираются производить материалы для регенеративной медицины и косметологии

Лабораторию по производству материалов для регенеративной медицины и косметологии планируют запустить в России. Предполагается, что это поможет снизить зависимость российских производителей от иностранного сырья, передает РИА Новости.

«О планах создать соответствующую лабораторию заявила компания Silkins, участвующая в форуме "Сильные идеи для нового времени"», — сообщает платформа НТИ.

Планируется, что лаборатория будет производить инновационные материалы. Некоторые из них уже сейчас внедрены на рынке. В том числе, лаборатория будет производить белки серицин, фибрин, спидроин, которые отвечают за питание кожи и ускорение заживления.

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