Долги петербуржцев перед банками выросли на 49%

Долги петербуржцев по кредитам в течение последних трех лет выросли на 49%. Это значит, что задолженности увеличились с 5 287 до 7 594 рублей.
В общей сложности, средняя просроченная розничная задолженность россиян в банках теперь составляет 7,6 тыс. рублей. Наиболее высокие результаты в Симферополе и Керчи. Долги местного населения выросли на 197% и 185% соответственно.
За три года среднедушевой розничный долг жителя Ленинградской области вырос на 79%, так он увеличился с 4 976 до 8 913 рублей.
Ранее стало известно, что Центробанк обнародовал долю россиян с долгами.