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Долги петербуржцев перед банками выросли на 49%

Общество
Долги петербуржцев перед банками выросли на 49%

Долги петербуржцев по кредитам в течение последних трех лет выросли на 49%. Это значит, что задолженности увеличились с 5 287 до 7 594 рублей.

В общей сложности, средняя просроченная розничная задолженность россиян в банках теперь составляет 7,6 тыс. рублей. Наиболее высокие результаты в Симферополе и Керчи. Долги местного населения выросли на 197% и 185% соответственно.

За три года среднедушевой розничный долг жителя Ленинградской области вырос на 79%, так он увеличился с 4 976 до 8 913 рублей.

Ранее стало известно, что Центробанк обнародовал долю россиян с долгами.
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