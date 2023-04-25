Российский дипломат Анатолий Антонов осудил отношение Соединенных Штатов к памяти героев Второй мировой войны

Отмечаемая ежегодно 25 апреля встреча на Эльбе символизирует братство СССР и США, сражавшихся вместе против Германии во Второй мировой войне. Для России эта историческая дата — святая, подчеркнул глава российской дипмиссии. Он напомнил, что благодаря совместным усилиям при решающей роли Красной армии союзники разгромили общего врага.