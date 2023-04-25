Российский дипломат Анатолий Антонов осудил отношение Соединенных Штатов к памяти героев Второй мировой войны

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что России все труднее достучаться до Соединенных Штатов по вопросам сохранения памяти и увековечения героев Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.
«Жить и укреплять оборону Родины можно лишь помня уроки истории. Считаю одной из главных задач рассказать подрастающему поколению о тех героических днях. Донести до молодых людей тот факт, что благодаря миллионам солдат и офицеров из СССР и других государств они могут наслаждаться жизнью», — сказал Антонов в комментарии по случаю 78-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе.
По словам дипломата, посольству второй год запрещают проводить церемонию возложения венков к мемориальной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском кладбище.
Помимо этого, в минувшем году дипломатам РФ не разрешили посетить Национальное кладбище Форт-Ричардсон в Анкоридже, где захоронены советские летчики.
Отмечаемая ежегодно 25 апреля встреча на Эльбе символизирует братство СССР и США, сражавшихся вместе против Германии во Второй мировой войне. Для России эта историческая дата — святая, подчеркнул глава российской дипмиссии. Он напомнил, что благодаря совместным усилиям при решающей роли Красной армии союзники разгромили общего врага.
Ранее российский посол Анатолий Антонов заявил, что США устанавливают нормы свободы так, чтобы это не мешало их политике.