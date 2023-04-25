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Врач Александр Мясников: анемия может стать фактором рака у мужчин

Общество
Врач Александр Мясников: анемия может стать фактором рака у мужчин

В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач Александр Мясников рассказал о том, что анемия является неочевидным признаком, который может сигнализировать о мужской онкологии.

Если у женщин анемия наблюдается почти у каждой четвертой и считается нормой, и вызвана она месячными, то анемия у мужчин — серьезная проблема, с которой необходимо обратиться к врачу.

Доктор Мясников сообщил, что железодефицитная анемия у мужчин может свидетельствовать о язвах, полипах и даже раке. Врач настоятельно советует сделать колоноскопию и гастроскопию.

Ранее сообщалось, что доктор Мясников рассказал о методах борьбы с хронической бессонницей.
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