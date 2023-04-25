Врач Александр Мясников: анемия может стать фактором рака у мужчин

В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач Александр Мясников рассказал о том, что анемия является неочевидным признаком, который может сигнализировать о мужской онкологии.
Если у женщин анемия наблюдается почти у каждой четвертой и считается нормой, и вызвана она месячными, то анемия у мужчин — серьезная проблема, с которой необходимо обратиться к врачу.
Доктор Мясников сообщил, что железодефицитная анемия у мужчин может свидетельствовать о язвах, полипах и даже раке. Врач настоятельно советует сделать колоноскопию и гастроскопию.
Ранее сообщалось, что доктор Мясников рассказал о методах борьбы с хронической бессонницей.