Особый противопожарный режим объявлен в Омской области до 25 июня 2023 года

Противопожарный режим ввели в 26 районах Омской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Особый режим продлится с 25 апреля по 25 июня 2023 года. В этот период ведомство запрещает жителям региона использовать открытый огонь, сжигать мусор, листья и траву, разводить костер или как-либо еще создавать угрозу возникновения пожара.
В регионе также объявили запрет на посещение леса во избежание антропогенного фактора возникновения лесных пожаров.
Ранее сообщалось, что три лесных пожара были обнаружены в Бурятии. В ликвидации пожаров принимали участие более 100 человек.