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Особый противопожарный режим объявлен в Омской области до 25 июня 2023 года

Происшествия
Особый противопожарный режим объявлен в Омской области до 25 июня 2023 года

Противопожарный режим ввели в 26 районах Омской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Особый режим продлится с 25 апреля по 25 июня 2023 года. В этот период ведомство запрещает жителям региона использовать открытый огонь, сжигать мусор, листья и траву, разводить костер или как-либо еще создавать угрозу возникновения пожара.

В регионе также объявили запрет на посещение леса во избежание антропогенного фактора возникновения лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что три лесных пожара были обнаружены в Бурятии. В ликвидации пожаров принимали участие более 100 человек.
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