Новый кадр «Русалочки» с дочерьми Тритона поверг пользователей интернета в шок

Уже 26 мая состоится премьера новой «Русалочки» с актрисой Холли Бейли в главной роли. Вчера в Сети появился постер, на котором красуются все дочери Тритона. Признаться, пользователи не сразу поверили, что это кадр из фильма. На нем изображены семь русалок разных типов внешности.