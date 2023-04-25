Новый кадр «Русалочки» с дочерьми Тритона поверг пользователей интернета в шок

Уже 26 мая состоится премьера новой «Русалочки» с актрисой Холли Бейли в главной роли. Вчера в Сети появился постер, на котором красуются все дочери Тритона. Признаться, пользователи не сразу поверили, что это кадр из фильма. На нем изображены семь русалок разных типов внешности.
К слову, в новой адаптации русалка Ариэль вновь влюбится в принца, которого сыграл Джон Хауэр-Кинг. Ведьму Урсулу исполнит Мелисса Маккарти. Также в картине снялись Хавьер Бардем в роли короля Тритона, Джейкоб Тремблей озвучил рыбку-лучшего друга Флаундера, Давид Диггс — краба Себастьяна.
Ранее стало известно, что тексты песен для грядущего ремейка «Русалочки» переписали из-за новых стандартов Голливуда.