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Новый кадр «Русалочки» с дочерьми Тритона поверг пользователей интернета в шок

Общество
Новый кадр «Русалочки» с дочерьми Тритона поверг пользователей интернета в шок

Уже 26 мая состоится премьера новой «Русалочки» с актрисой Холли Бейли в главной роли. Вчера в Сети появился постер, на котором красуются все дочери Тритона. Признаться, пользователи не сразу поверили, что это кадр из фильма. На нем изображены семь русалок разных типов внешности.

К слову, в новой адаптации русалка Ариэль вновь влюбится в принца, которого сыграл Джон Хауэр-Кинг. Ведьму Урсулу исполнит Мелисса Маккарти. Также в картине снялись Хавьер Бардем в роли короля Тритона, Джейкоб Тремблей озвучил рыбку-лучшего друга Флаундера, Давид Диггс — краба Себастьяна.

Ранее стало известно, что тексты песен для грядущего ремейка «Русалочки» переписали из-за новых стандартов Голливуда.
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