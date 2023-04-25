Соединенные Штаты предупредили Украину о риске лишиться поддержки Запада при провале контрнаступления

Без победы на фронте западная поддержка Украины может ослабнуть, а Киев может оказаться в ситуации, когда надо будет вступать в серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта. Такой прогноз дала газета The New York Times.
«Окно, позволяющее Украине добиться успехов в борьбе с Россией, не может оставаться открытым вечно», — пишет американское издание.
Как констатировали авторы статьи, у Запада нет достаточных запасов, а внутреннее производство не сможет удовлетворить нужды Киева до следующего года.
Ранее Washington Post сообщала, что контрнаступление Киева не оправдает надежды Украины и США.