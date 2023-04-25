Сотрудника сахалинского вуза приговорили к 3,5 года колонии из-за смерти двух студентов

Южно-Сахалинский городской суд приговорил к 3,5 года лишения свободы главу Департамента жизнеобеспечения имущественного комплекса СахГУ по факту гибели двух студентов вуза, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.
Мужчину осудили по статье о халатности. С учетом его личных характеристик и смягчающих обстоятельств, директору департамента назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на 3,5 года. Осужденному также запретили занимать должность, связанную с обеспечением эксплуатации электрических сетей, зданий и сооружений.
По версии обвинения, глава департамента ненадлежащим образом проводил проверку помещений общежития перед заселением туда студентов. В результате этого в 2021 году погибли двое учащихся вуза 18 и 19 лет.
Ранее сообщалось, что следком возбудил уголовные дела по статье «Халатность» в отношении неустановленных лиц, которые вели строительство школ в Забайкалье.