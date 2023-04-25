Сотрудника сахалинского вуза приговорили к 3,5 года колонии из-за смерти двух студентов

Мужчину осудили по статье о халатности. С учетом его личных характеристик и смягчающих обстоятельств, директору департамента назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на 3,5 года. Осужденному также запретили занимать должность, связанную с обеспечением эксплуатации электрических сетей, зданий и сооружений.