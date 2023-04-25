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В Волгоградской области разбился вертолет «АНСАТ»

Происшествия
В Волгоградской области разбился вертолет «АНСАТ»

Вертолет рухнул в пяти километрах к северу от площадки «Аэросоюз Волгоград», где он планировал приземлиться вечером 24 апреля. Пилот погиб.

Обломки воздушного судна были обнаружены во вторник, 25 апреля. О других жертвах и разрушениях не сообщается. Предполагается, что причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Вертолет вылетел 24 апреля в 21:45 по московскому времени. Через 5 минут летчик сообщил о заходе на посадку, но воздушное судно так и не появилось на конечном пункте.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадало в результате ДТП с участием автобуса и бензовоза на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.
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